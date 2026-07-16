Az önce deprem mi oldu? 16 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sıklıkla çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelirken, kendi yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" ve "Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularının yanıtını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 16 Temmuz 2026 güncel deprem verilerini sizler için derledik.

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son dakika verilerine göre, bugün sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta bir sarsıntı kaydedildi. Deprem takip sistemleri tarafından anlık olarak kaydedilen sarsıntının detayları şu şekildedir:

Tarih: 16 Temmuz 2026 (16-07-2026)

Saat: 07:46:07

Yer (Merkez Üssü): Elbistan (Kahramanmaraş)

Büyüklük: 2.0

Derinlik: Yerin 7.02 kilometre derinliğinde

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen tüm sarsıntıları kesintisiz olarak kaydetmeye ve kamuoyunu anlık olarak bilgilendirmeye devam ediyor.