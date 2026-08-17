Az önce deprem mi oldu? 17 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün öne çıkan en belirgin sarsıntısı sabah saat 08:39’da Malatya’nın Battalgazi / Pütürge bölgesinde kaydedildi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.1, Kandilli Rasathanesi ise 2.8 olarak açıkladı. Bölgede yerin 7 ila 8.5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre yerleşim yerlerinde kısa süreliğine hissedildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde günün erken saatlerinden itibaren artçı ve bağımsız hareketlilikler sürdü. Gece saat 04:05’te Adıyaman Gölbaşı / Malatya Doğanşehir sınırında 2.6 (Kandilli: 2.5) büyüklüğünde bir hareketlilik yaşanırken, sabah 05:56’da Van’ın Bahçesaray (Gevaş) ilçesinde 2.4 (Kandilli: 2.5), saat 05:22'de Bitlis'in Hizan ilçesinde 2.3, saat 09:04'te Kahramanmaraş Göksun'da 2.1 ve saat 09:21'de Elazığ Maden (İçme) çevresinde 2.4 büyüklüğünde depremler tespit edildi.

Ege ve Marmara kuşağında ise Kütahya ve Balıkesir hatlarında mikro ölçekli hareketlilik dikkat çekti. Gece saatlerinden itibaren Kütahya’nın Simav ilçesinde büyüklükleri 0.8 ile 2.3 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi (öne çıkanlar: 03:46'da 2.1-2.3 ve 01:56'da 1.8-1.9). Ayrıca Balıkesir’in Sındırgı, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Çanakkale’nin Ayvacık ilçelerinde 1.0 ile 1.4 büyüklüklerinde küçük sarsıntılar kayıt altına alındı. Sabah saat 09:22'de ise Denizli'nin Buldan ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deniz sahalarında ise gece 01:22'de Karadeniz açıklarında 3.3, saat 04:52'de Akdeniz Kaş açıklarında 2.4, sabah 05:17'de Fethiye Körfezi'nde 2.1 ve sabah saatlerinde Ege Denizi Çeşme / Karaburun açıklarında 1.6 ile 2.0 büyüklüklerinde sarsıntılar tescillendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün içerisinde kaydedilen sarsıntılar sebebiyle herhangi bir olumsuz durum ya da can/mal kaybı ihbarının bulunmadığını bildirdi.