Az önce deprem mi oldu? 17 Temmuz 2026 yaşanan son depremler

Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 17 Temmuz 2026 yaşanan son depremler
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Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sıklıkla çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden ve "Deprem mi oldu, az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için anlık veriler güncellenmeye devam ediyor. İşte 17 Temmuz 2026 bugün meydana gelen depremler ve sarsıntıya dair tüm detaylar...

EGE DENİZİ'NDE SARSINTI: MUĞLA DATÇA AÇIKLARI SALLANDI

Günün erken saatlerinde Ege Denizi merkezli bir sarsıntı kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen depremin detayları şu şekildedir:

Tarih: 17 Temmuz 2026 (17-07-2026)
Saat: 07:07:58
Yer (Merkez Üssü): Ege Denizi - Datça (Muğla) açıkları [69.93 km]
Büyüklük: 2.2
Derinlik: Yerin 20.7 kilometre derinliğinde
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde hissedilen tüm son dakika depremleri anbean yayınlamayı ve sismik hareketliliği takip ederek kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor.

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