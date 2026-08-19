Az önce deprem mi oldu? 19 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü gece ve sabah saatlerinde farklı illerde hafif çaplı sarsıntılar kayıtlara geçti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 19 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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Günün sabah saatlerinde öne çıkan sarsıntılarından biri Aydın’da gerçekleşti. Saat 07:49’da Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 2.3 büyüklüğünde ve 7.0 kilometre derinliğinde bir deprem kaydedildi. Hemen öncesinde, saat 07:38’de Sivas’ın Gürün ilçesinde yine 2.3 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı tespit edildi. Gece saat 05:38’de ise Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 2.0 büyüklüğünde yerin derinliklerinde bir hareketlilik meydana geldi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında ise Elazığ çevresindeki yoğun mikro hareketlilik dikkat çekti. Gece 01:02 ile 02:03 saatleri arasında Elazığ Sivrice merkezli büyüklükleri 0.8 ile 1.5 arasında değişen art arda küçük sarsıntılar yaşandı. Sabah saat 05:28 ve 05:30’da Elazığ’ın Maden ilçesinde 1.0 ve 1.9 büyüklüğünde, saat 05:47’de Bingöl Yedisu’da 1.3, saat 05:33’te Kahramanmaraş Göksun’da 1.7 ve saat 03:20’de Adıyaman Sincik’te 1.7 büyüklüğünde mikro depremler ölçüldü.

Ege ve Marmara kuşağında ise Balıkesir hattında hareketlilik sürdü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 00:23’ten sabah 06:40’a kadar büyüklükleri 0.9 ile 1.9 arasında değişen çok sayıda mikro deprem tescillendi. Ayrıca sabah 04:52’de Manisa Akhisar’da 1.6, 05:37’de İzmir Torbalı’da 1.3 ve 05:06’da Burdur Yeşilova’da 1.2 büyüklüğünde hafif sarsıntılar kaydedildi.

Deniz sahalarında ise Ege Denizi açıklarında (Çanakkale Ayvacık, Urla ve Menderes açıkları) 0.8 ile 1.6 büyüklüğünde, Akdeniz’de Alanya açıklarında ise 1.5 ile 1.8 büyüklüğünde hafif hareketlilikler gerçekleşti.

Yetkili kurumlardan alınan bilgilere göre, 19 Ağustos sabahı itibarıyla kaydedilen sarsıntılar mikro düzeyde kalmış olup herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bulunmamaktadır.

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