Az önce deprem mi oldu? 19 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan mikro ve makro ölçekli hareketlilikleri hisseden vatandaşlar, arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına hızlıca yanıt arıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yayımlanan son dakika verilere göre, günün ilk saatlerinde kayıtlara geçen sarsıntıların dökümü netleşti.

Resmi ölçüm merkezlerinin veri tabanına yansıyan ve günün ilk saatlerinde kaydedilen son deprem tesciline göre; 19 Haziran 2026 tarihinde, saat 05:19:11'de merkezüssü Kayseri'nin Sarız ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 6.32 kilometre derinliğinde meydana gelen bu depremin büyüklüğü 1.2 olarak ölçüldü.

Önemli Not: Türkiye genelinde gün boyunca tescil edilen 3.0 büyüklüğünün altındaki sarsıntılar mikro düzeyde (artçı veya lokal tektonik yerleşmeler) kabul edilmekte olup, saha taramalarında herhangi bir fiziki olumsuzluğa ya da hasara yol açmadığı bildirilmektedir.

AFAD Ve Kandilli Rasathanesi Canlı Takip Ekranları

Anlık deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin siber veri ağları üzerinden saniyelik olarak güncellenmektedir. Yaşadığınız bölgedeki en güncel sarsıntı listesine, derinlik ve koordinat dökümanlarına ulaşmak için kurumların resmi internet sitelerini veya mobil takip uygulamalarını ziyaret edebilirsiniz.