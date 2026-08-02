Az önce deprem mi oldu? 2 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 2 Ağustos 2026 Pazar günü gece ve sabah saatlerinde farklı bölgelerde hafif çaplı sarsıntılar tescillendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 2 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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Günün ilk saatlerinde Akdeniz ve Ege açıklarında hafif düzeyli hareketlilikler öne çıktı. Gece saat 00:22’de Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 1.9 büyüklüğünde, saat 00:35’te Çanakkale Ayvacık açıklarında (Ege Denizi) 1.8 büyüklüğünde ve 02:23’te Akdeniz açıklarında 2.4 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.

Ege ve Marmara bölgelerinde ise 00:42 ve 00:50’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 1.1 büyüklüğünde, 01:37’de Sakarya’nın Hendek ilçesinde 1.6 büyüklüğünde, 02:12 ve 02:17 saatleri arasında Kütahya’nın Simav ilçesinde büyüklükleri 0.8 ile 2.0 arasında değişen artçı nitelikte mikro depremler kaydedildi. İzmir’in Bayındır ilçesinde ise saat 02:51’de 1.9 büyüklüğünde bir hareketlilik yaşandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında da hafif ölçekli sarsıntılar sürdü. Gece saat 00:35’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 1.8 büyüklüğünde, 01:45’te Malatya’nın Battalgazi bölgesinde 1.7 büyüklüğünde, 02:26’da ise Bingöl Merkez üslü 1.4 büyüklüğünde mikro depremler tespit edildi.

Yetkililer, gün içerisinde kaydedilen tüm sarsıntıların insan tarafından güçlükle hissedilen veya hiç hissedilmeyen mikro düzeyde olduğunu ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.

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