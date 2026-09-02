Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Yurt genelinde herhangi bir hasara veya olumsuzluğa yol açan büyük bir deprem yaşanmazken, sarsıntılar 0.7 ile 2.6 büyüklükleri arasında gerçekleşti.

SON DAKİKA: Türkiye’de Günün Deprem Hareketliliği (2 Eylül 2026)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü gece ve sabahın ilk saatlerinde farklı bölgelerde hafif çaplı sarsıntılar kayıtlara geçti.

Günün sabah saatlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu kuşağında kaydedilen hareketlilikler arasında Malatya ve Elazığ hatları öne çıktı. Sabah saat 06:45’te Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 2.5 (Kandilli: 2.6) büyüklüğünde ve yerin 7.1 kilometre derinliğinde bir sarsıntı meydana geldi. Ayrıca Malatya’nın Akçadağ ve Pütürge ilçelerinde gece saatlerinden itibaren büyüklükleri 1.0 ile 1.8 arasında değişen artçı nitelikli mikro depremler ölçüldü. Sabah saat 07:22’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 2.1, 08:05’te ise Kahramanmaraş’ın Göksun bölgesinde 1.9 büyüklüğünde hafif sarsıntılar kaydedildi.

İç Batı Anadolu ve Ege bölgelerinde ise Balıkesir ile Kütahya çevrelerindeki mikro hareketlilik sürdü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 01:10 ile sabah 07:30 saatleri arasında büyüklükleri 1.0 ile 2.0 arasında değişen küçük çaplı sarsıntılar tespit edildi. Kütahya’nın Simav ilçesinde sabah saat 05:14’te 2.2, Manisa’nın Soma ilçesinde saat 04:38’de 1.7 ve İzmir’in Bergama ilçesinde saat 06:02’de 1.5 büyüklüğünde mikro depremler gerçekleşti.

İç Anadolu ve Akdeniz kuşağında ise gece saat 02:40’ta Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1.8, saat 03:55’te Kayseri’nin Sarız ilçesinde 2.0 ve sabah saat 08:15’te Sivas’ın Gürün ilçesinde 2.2 büyüklüğünde sarsıntılar listelere geçti. Akdeniz hattında ise saat 05:12’de Antalya’nın Alanya açıklarında 2.4, saat 07:40’ta Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2.0 büyüklüğünde hareketlilik ölçüldü.

Deniz sahalarında ise Ege Denizi açıklarında (Çanakkale Ayvacık, Datça ve Kuşadası Körfezi) büyüklükleri 1.2 ile 2.1 arasında değişen hafif düzeyli sarsıntılar kayıt altına alındı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün boyunca kaydedilen tüm hareketliliklerin mikro ve hafif ölçekte olduğunu, herhangi bir can veya mal kaybı ihbarının bulunmadığını bildirdi.