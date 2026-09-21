Az önce deprem mi oldu? 21 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün ana sarsıntısı saat 04:02’de Adana’nın Saimbeyli (Topallar) ilçesinde meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 5.0 (Mw) ve derinliğini 7.0 kilometre olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 4.8 olarak kaydetti. Deprem; Adana başta olmak üzere Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de kuvvetli şekilde hissedildi. AFAD ve yerel birimlerden yapılan açıklamalarda, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açan olumsuz bir durumun bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Ana sarsıntının ardından Saimbeyli ve çevresinde yoğun bir artçı hareketliliği yaşandı. Saat 04:06’da 2.2, saat 05:03’te 1.8 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelirken, 04:09 ile 06:07 saatleri arasında büyüklükleri 0.8 ile 1.5 arasında değişen çok sayıda mikro artçı deprem kaydedildi.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarında sabah saatlerinde hareketlilik sürdü. Saat 05:05’te Sivas’ın Gürün ilçesinde 2.5, ardından 05:38’de ise 1.3 büyüklüğünde hafif sarsıntılar yaşandı. Doğu kuşağında gece saat 03:15’te Malatya Doğanşehir’de 1.2 - 1.4, 03:54’te Malatya Darende’de 1.5 - 1.6, 02:43’te Gaziantep Nurdağı’nda 1.3 - 1.5, 05:25’te Bitlis Tatvan’da 1.1 ve 06:30’da Kahramanmaraş Pazarcık’ta 1.4 büyüklüğünde mikro depremler listelere yansıdı.

Ege ve Marmara bölgelerinde de sabah saatlerinde hafif çaplı depremler kaydedildi. Sabah saat 04:58’de Kuşadası Körfezi - İzmir Menderes açıklarında 3.1 büyüklüğünde yerel bir sarsıntı gerçekleşti. Öncesinde, saat 01:02’de İzmir Bergama’da 2.0 - 2.1, 04:21’de Karaburun açıklarında 1.5 büyüklüğünde hareketlilik ölçüldü. Balıkesir hattında ise gece 01:22’de Edremit’te 1.5, saat 04:59’da Sındırgı’da 2.1 büyüklüğünde sarsıntılar tespit edildi. Marmara Denizi’nde ise gece 00:35’te Bandırma açıklarında 1.4, 00:41’de Marmaraereğlisi açıklarında 1.3 ve sabah saat 06:13’te Marmara Adası açıklarında 1.2 büyüklüğünde mikro depremler kaydedildi.

Akdeniz açıklarında ise gece saat 01:41’de 2.9, 02:37’de 2.3 - 2.4 ve sabah 05:31’de 2.1 büyüklüklerinde hafif sismik hareketlilikler bültenlere geçti.

Yetkili kurumlar, Adana Saimbeyli merkezli 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgedeki artçıların bir süre daha sürebileceğini belirterek vatandaşların sakin kalmalarını ve resmi bilgilendirmeleri takip etmelerini bildirdi.