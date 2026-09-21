Az önce deprem mi oldu? 21 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel bültenlere göre, günün en belirgin sarsıntısı sabahın erken saatlerinde Akdeniz bölgesinde gerçekleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 21 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Yayınlanma:

Günün ana sarsıntısı saat 04:02’de Adana’nın Saimbeyli (Topallar) ilçesinde meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 5.0 (Mw) ve derinliğini 7.0 kilometre olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 4.8 olarak kaydetti. Deprem; Adana başta olmak üzere Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de kuvvetli şekilde hissedildi. AFAD ve yerel birimlerden yapılan açıklamalarda, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açan olumsuz bir durumun bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Ana sarsıntının ardından Saimbeyli ve çevresinde yoğun bir artçı hareketliliği yaşandı. Saat 04:06’da 2.2, saat 05:03’te 1.8 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelirken, 04:09 ile 06:07 saatleri arasında büyüklükleri 0.8 ile 1.5 arasında değişen çok sayıda mikro artçı deprem kaydedildi.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarında sabah saatlerinde hareketlilik sürdü. Saat 05:05’te Sivas’ın Gürün ilçesinde 2.5, ardından 05:38’de ise 1.3 büyüklüğünde hafif sarsıntılar yaşandı. Doğu kuşağında gece saat 03:15’te Malatya Doğanşehir’de 1.2 - 1.4, 03:54’te Malatya Darende’de 1.5 - 1.6, 02:43’te Gaziantep Nurdağı’nda 1.3 - 1.5, 05:25’te Bitlis Tatvan’da 1.1 ve 06:30’da Kahramanmaraş Pazarcık’ta 1.4 büyüklüğünde mikro depremler listelere yansıdı.

Ege ve Marmara bölgelerinde de sabah saatlerinde hafif çaplı depremler kaydedildi. Sabah saat 04:58’de Kuşadası Körfezi - İzmir Menderes açıklarında 3.1 büyüklüğünde yerel bir sarsıntı gerçekleşti. Öncesinde, saat 01:02’de İzmir Bergama’da 2.0 - 2.1, 04:21’de Karaburun açıklarında 1.5 büyüklüğünde hareketlilik ölçüldü. Balıkesir hattında ise gece 01:22’de Edremit’te 1.5, saat 04:59’da Sındırgı’da 2.1 büyüklüğünde sarsıntılar tespit edildi. Marmara Denizi’nde ise gece 00:35’te Bandırma açıklarında 1.4, 00:41’de Marmaraereğlisi açıklarında 1.3 ve sabah saat 06:13’te Marmara Adası açıklarında 1.2 büyüklüğünde mikro depremler kaydedildi.

Akdeniz açıklarında ise gece saat 01:41’de 2.9, 02:37’de 2.3 - 2.4 ve sabah 05:31’de 2.1 büyüklüklerinde hafif sismik hareketlilikler bültenlere geçti.

Yetkili kurumlar, Adana Saimbeyli merkezli 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgedeki artçıların bir süre daha sürebileceğini belirterek vatandaşların sakin kalmalarını ve resmi bilgilendirmeleri takip etmelerini bildirdi.

Bakan Ersoy: “Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz”Bakan Ersoy: “Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz”Kültür Sanat
Yollarda ölüm tuzağı! Her 2 ciddi kazadan birinde motosiklet var: Kuryelerde kaza oranı 14 katına çıktıYollarda ölüm tuzağı! Her 2 ciddi kazadan birinde motosiklet var: Kuryelerde kaza oranı 14 katına çıktıGündem
deprem son dakika
Günün Manşetleri
Her 2 ciddi kazadan birinde motosiklet var
İran, ABD'nin MQ-1 tipi İHA'sını füzeyle düşürdü
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çok kritik Savrun Fayı uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan dış ticarete dev neşter!
Katılımevim'e şafak operasyonu!
15 yaşındaki Erdoğmuş dünya satrancında ilk 20'ye girdi
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu!
Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı
MİT deşifre etti, siber polis bastı!
Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme!
Çok Okunanlar
21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum 21 Eylül Pazartesi gram altın, yarım altın ve Ata altın fiyatları belli oldu! İşte son durum
Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı Çok sayıda ile gök gürültülü sağanak, o bölgeye toz taşınımı uyarısı
Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi Motorin indirim sonrası kaç TL oldu? 21 Eylül Pazartesi benzin, motorin ve LPG listesi
Adana'da gece yarısı deprem! Adana'da gece yarısı deprem!
2027 asgari ücret zam hesapları sil baştan! 2027 asgari ücret zam hesapları sil baştan!