Az önce deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Ülkenin dört bir yanında son depremler meydana geliyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler oluyor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 21 Haziran 2026 bugün meydana gelen depremler.

Son Depremler

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Saimbeyli (Adana): 21 Haziran 2026 tarihinde saat 03:56'da 3.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.