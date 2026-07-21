Az önce deprem mi oldu? 21 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt arıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanıyor. İşte 21 Temmuz 2026 Salı günü meydana gelen son depremler ve ayrıntıları...

MALATYA DOĞANŞEHİR'DE SARSINTI

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre Malatya'da hafif şiddetli bir sarsıntı kaydedildi.

Tarih ve Saat: 21-07-2026 / 08:19:08

Büyüklük: 1.4

Yer: Doğanşehir (Malatya)

Derinlik: 11.78 KM