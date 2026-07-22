Az önce deprem mi oldu? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri anbean güncellenmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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 Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen sıklıkla çeşitli büyüklükteki sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. İşte 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü meydana gelen son depremler ve ayrıntıları...

BURDUR GÖLHİSAR'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre Burdur'da bir sarsıntı kaydedildi.

Tarih ve Saat: 22-07-2026 / 08:14:12
Büyüklük: 2.6
Yer: Gölhisar (Burdur)
Derinlik: 9.2 KM

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