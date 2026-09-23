Az önce deprem mi oldu? 23 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün kayıtlara geçen en belirgin sarsıntısı sabah saatlerinde Adana'da meydana geldi.

Günün en yüksek büyüklüklü depremi saat 10:44'te Adana'nın Saimbeyli (Kapaklıkuyu) ilçesinde 2.8 büyüklüğünde ve yerin 2.4 kilometre derinliğinde kaydedildi. Marmara ve Ege geçişinde ise saat 11:02'de Balıkesir'in Sındırgı (Bayırlı) ilçesinde 18.2 kilometre derinlikte 2.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Doğu ve İç Anadolu fay hatlarında sabahın erken saatlerinde benzer ölçekte hafif hareketlilikler yaşandı. Gece saat 02:56'da Kahramanmaraş Göksun (Değirmendere) merkezli 2.5 büyüklüğünde, ardından sabah saat 05:04'te yine aynı bölgede 2.1 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü. Saat 03:46'da Erzincan'ın Refahiye (Babaaslan) mevkiinde yerin 6.5 kilometre derinliğinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Afyonkarahisar'ın Bolvadin (Karayokuş) bölgesinde ise gece saat 01:36'da 2.3 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı tespit edildi. Sabah saat 09:03'te Malatya Doğanşehir (Kurucaova) merkezli 2.0 büyüklüğünde bir hareketlilik kaydedildi.

Ege Denizi açıklarında ve kıyı kesimlerinde de gün boyunca hafif sarsıntılar devam etti. Ege Denizi açıklarında gece 00:24'te 2.2, 02:41'de 2.5, 04:34'te 2.2 ve sabah 07:16'da 2.2 büyüklüklerinde depremler bültene yansıdı. Ayrıca saat 04:25'te Midilli Adası açıklarında 2.0 büyüklüğünde, saat 06:25'te ise Kütahya'nın Emet (Katrandağı) ilçesinde 2.1 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gün boyunca meydana gelen tüm sarsıntılar hafif ölçekte kalırken herhangi bir olumsuz durum ya da hasar bildirilmedi.