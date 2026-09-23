Az önce deprem mi oldu? 23 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 23 Eylül 2026 Çarşamba gününe ait verilere göre, yurt genelinde ve çevre deniz sahalarında mikro ve hafif şiddetli sismik hareketlilikler gözlendi.
Günün kayıtlara geçen en belirgin sarsıntısı sabah saatlerinde Adana'da meydana geldi.
Günün en yüksek büyüklüklü depremi saat 10:44'te Adana'nın Saimbeyli (Kapaklıkuyu) ilçesinde 2.8 büyüklüğünde ve yerin 2.4 kilometre derinliğinde kaydedildi. Marmara ve Ege geçişinde ise saat 11:02'de Balıkesir'in Sındırgı (Bayırlı) ilçesinde 18.2 kilometre derinlikte 2.5 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.
Doğu ve İç Anadolu fay hatlarında sabahın erken saatlerinde benzer ölçekte hafif hareketlilikler yaşandı. Gece saat 02:56'da Kahramanmaraş Göksun (Değirmendere) merkezli 2.5 büyüklüğünde, ardından sabah saat 05:04'te yine aynı bölgede 2.1 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü. Saat 03:46'da Erzincan'ın Refahiye (Babaaslan) mevkiinde yerin 6.5 kilometre derinliğinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Afyonkarahisar'ın Bolvadin (Karayokuş) bölgesinde ise gece saat 01:36'da 2.3 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı tespit edildi. Sabah saat 09:03'te Malatya Doğanşehir (Kurucaova) merkezli 2.0 büyüklüğünde bir hareketlilik kaydedildi.
Ege Denizi açıklarında ve kıyı kesimlerinde de gün boyunca hafif sarsıntılar devam etti. Ege Denizi açıklarında gece 00:24'te 2.2, 02:41'de 2.5, 04:34'te 2.2 ve sabah 07:16'da 2.2 büyüklüklerinde depremler bültene yansıdı. Ayrıca saat 04:25'te Midilli Adası açıklarında 2.0 büyüklüğünde, saat 06:25'te ise Kütahya'nın Emet (Katrandağı) ilçesinde 2.1 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gün boyunca meydana gelen tüm sarsıntılar hafif ölçekte kalırken herhangi bir olumsuz durum ya da hasar bildirilmedi.