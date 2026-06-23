Az önce deprem mi oldu? 23 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, ülkenin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise arama motorlarında “Deprem mi oldu?”, “Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 23 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncellenen son dakika deprem haberleri ve tescil edilen son sarsıntılar yakından takip ediliyor.

BUGÜN MEYDANA GELEN SON DEPREMLER

Günün ilerleyen saatlerinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin resmi kurumlardan gelen güncel veriler şu şekildedir:

Antalya Depremi: 23 Haziran 2026 tarihinde saat 08:18:58'de Akdeniz - Antalya Kaş açıklarında 2.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının derinliği 17.26 km, merkez üssünün Kaş ilçesine uzaklığı ise 79.44 km olarak belirlendi.

CANLI DEPREM EKRANI NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelindeki tüm mikro ve makro ölçekli depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından kesintisiz olarak listelenmektedir. Yaşadığınız bölgedeki anlık sarsıntıları, derinlik veri tabanlarını ve merkez üssü haritalarını kurumların resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak kontrol edebilirsiniz.

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