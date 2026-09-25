Az önce deprem mi oldu? 25 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, Türkiye genelinde ve çevre deniz sahalarında mikro ve hafif şiddetli deprem hareketliliği devam ediyor. Günün öne çıkan sarsıntıları deniz sahaları ile Doğu ve Akdeniz hatlarında kaydedildi.

Günün en belirgin bölgesel sarsıntısı sabah saat 05:42'de Karadeniz - Gürcistan açıklarında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.9 (Mw: 4.1) olarak duyurdu.

Ege Denizi açıklarında ise öğle saat 11:24'te yerin 7.6 kilometre derinliğinde 3.0 (Mw: 2.8) büyüklüğünde bir deprem tescillendi. Bir önceki gece saat 22:48'de yine Ege Denizi açıklarında 2.1 büyüklüğünde bir hareketlilik ölçülmüştü.

Yurt içinde kara sınırlarında kaydedilen en yüksek sarsıntılar Doğu Anadolu ve Akdeniz kuşağında gözlendi. Sabah saat 06:40'ta Erzincan'ın Çayırlı (Eşmepınar) ilçesinde 5.0 kilometre derinlikte 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Gece saat 04:05'te Adana'nın Kozan (Kapıkaya) ilçesinde yerin 4.1 kilometre derinliğinde 2.7 büyüklüğünde hafif bir deprem yaşandı. Öğle saatlerinde ise 12:25'te Elazığ (Öksüzuşağı) mevkiinde yerin 11.4 kilometre derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kayıtlara geçti.

Marmara Denizi'nde ise 24 Eylül akşamı saat 18:30'da yerin 6.4 kilometre derinliğinde 2.1 büyüklüğünde bir sarsıntı tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gün boyunca yurt içinde meydana gelen sarsıntıların hafif ölçekte kaldığı ve herhangi bir hasar veya olumsuz ihbarın bulunmadığı bildirildi.