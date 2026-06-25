Az önce deprem mi oldu? 25 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına anlık olarak yanıt arıyor. Başta Ege Denizi ve Kahramanmaraş olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında kaydedilen sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye takip edilerek listeleniyor.

EGE DENİZİ VE SEFERİHİSAR AÇIKLARI HAREKETLİ

Günün öne çıkan en belirgin sarsıntısı sabah saat 08.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde saptandı ve kıyı şeridinde hafif şekilde hissedildi. Diğer yandan sabaha karşı saat 04.08'de yine Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında da 3.0 büyüklüğünde bir başka sarsıntı kaydedilmişti.

25 HAZİRAN 2026 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER METİN LİSTESİ

Gece yarısından sabah saatlerine kadar sismograflara yansıyan, sarsıntı hisseden vatandaşların yakından takip ettiği son mikro depremler ve detayları şu şekilde gerçekleşti:

Ege Denizi (Seferihisar - İzmir Önleri): Saat 08.51'de yerin 7.0 km derinliğinde 3.4 büyüklüğünde sarsıntı saptandı.

Ege Denizi (Datça - Muğla Açıkları): Saat 04.08'de deniz tabanının 9.79 km derinliğinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pınarbaşı (Kayseri): Gece yarısından sonra saat 01.56'da yerin 7.9 km derinliğinde 2.6 büyüklüğünde bir hareketlilik rapor edildi.

Menteşe (Muğla): Saat 01.28'de yerin 7.0 km derinliğinde 2.5 büyüklüğünde yer hareketi kaydedildi.

Göksun (Kahramanmaraş): Depremlerin merkez üssü Göksun'da sabaha karşı saat 04.49'da yerin 7.0 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde sarsıntı listelendi. Bölgede ayrıca saat 01.09'da da 2.0 büyüklüğünde bir mikro hareket daha oluştu.

Göle (Ardahan): Saat 02.09'da yerin 6.85 km derinliğinde 2.2 büyüklüğünde sismik veri kayıtlara geçti.

Konyaaltı (Antalya): Saat 02.49'da yerin 7.0 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde sismik hareketlilik saptandı.

Yakutiye (Erzurum): Saat 02.22'de yerin 7.0 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı ölçüldü.

Demirözü (Bayburt): Saat 02.07'de yerin 7.0 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde yer hareketi sismograflara yansıdı.

Marmara Denizi (Süleymanpaşa - Tekirdağ Açıkları): Saat 03.06'da denizin 12.01 km derinliğinde 1.7 büyüklüğünde mikro deprem kaydedildi.