Az önce deprem mi oldu? 26 Haziran AFAD ve Kandilli en son depremler listesi

Yaşadıkları bölgede anlık sarsıntı hisseden veya çevre illerdeki hareketliliği merak eden vatandaşlar, internet arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu?", "En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" sorularının yanıtını arıyor.

ANLIK DEPREM VERİLERİNE NASIL ULAŞILIR?

Depremin meydana geldiği saat, derinlik, merkez üssü ve koordinat bilgileri hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden anlık olarak halkla paylaşılmaktadır. Yaşanan lokal sarsıntıların büyüklüklerini ve detaylarını gecikmesiz olarak takip etmek için kurumların resmi canlı takip sistemlerini kullanabilirsiniz:

AFAD Son Depremler Listesi: Depremlerin merkez üssünü harita üzerinden görmek ve büyüklüklerini süzmek için AFAD Son Depremler sayfasını anlık olarak yenileyebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler: Türkiye ve yakın çevresindeki en ufak sismik hareketleri dahi listeleyen sistem için Kandilli Rasathanesi Son Depremler veri akışını inceleyebilirsiniz.

SİSMİK HAREKETLİLİK YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Uzmanlar, sarsıntı anında vatandaşların soğukkanlılığını koruyarak güvenli alanlara geçmesini ve asılsız sosyal medya iddiaları yerine yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların yaptığı bilgilendirmelere itibar etmesi gerektiğini önemle hatırlatıyor. Bölgenizdeki mikrosismik (küçük ölçekli) sarsıntıların ve artçı hareketlerin tam listesine yukarıdaki canlı bağlantılardan 24 saat boyunca ulaşabilirsiniz.