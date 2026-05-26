Az önce deprem mi oldu? 26 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler

Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden binlerce kişi "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem gerçekleşti?" sorularına yanıt arıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi sismik ağları tarafından kaydedilen 26 Mayıs 2026 Salı gününe ait en son sarsıntılar ve öne çıkan deprem verileri şu şekildedir:

Elazığ'da Sabah Saatlerinde Sarsıntı

Depremin Deprem Üssü: Merkez (Elazığ)

Meydana Gelme Saati: 06:45

Sarsıntının Büyüklüğü: 3.6

Depremin Derinliği: 13.76 km

Resmi kurumlardan alınan ilk bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde meydana gelen bu sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, sahada herhangi bir olumsuz ihbar ya da hasar kaydına rastlanmadı.