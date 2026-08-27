Az önce deprem mi oldu? 27 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün sabah saatlerinde öne çıkan en belirgin sarsıntılardan biri Akdeniz açıklarında kaydedildi. Sabah saat 06:42’de Akdeniz - Muğla Fethiye açıklarında 2.6 (Kandilli: 2.5) büyüklüğünde ve 11.4 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Gece saat 02:18’de ise Akdeniz Kaş açıklarında 2.2 büyüklüğünde sarsıntı tespit edildi.

Ege ve Marmara bölgelerinde ise Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale hatlarında mikro düzeyli hareketlilikler gözlendi. Gece saat 03:25’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2.1, sabah 05:14’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 1.9 ve 07:05’te Çanakkale’nin Ayvacık (Ege Denizi) açıklarında 2.3 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü. Ayrıca saat 08:20’de İzmir Seferihisar açıklarında 1.8 büyüklüğünde mikro deprem kaydedildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında da hafif düzeydeki sarsıntılar sürdü. Sabah saat 04:50’de Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 2.4, 07:35’te Malatya Doğanşehir’de 2.0 ve 08:12’de Battalgazi çevresinde 1.6 büyüklüğünde artçı nitelikte depremler yaşandı. Gece saat 01:40’ta Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 2.1, 05:58’de Elazığ Sivrice’de 1.7 ve 06:30’da Bingöl Karlıova’da 1.9 büyüklüğünde mikro sarsıntılar AFAD ve Kandilli bültenlerine geçti.

Yetkili birimlerden alınan bilgilere göre, 27 Ağustos sabahı itibarıyla yurt genelinde gerçekleşen tüm sarsıntılar hafif düzeyde kalmış olup herhangi bir olumsuz durum ya da can/mal kaybı ihbarı bulunmamaktadır.