Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün öne çıkan sarsıntıları Balıkesir, Sivas ve deniz açıklarında gerçekleşti.

Günün yurt içindeki en belirgin sarsıntılarından biri sabah saatlerinde Balıkesir'de yaşandı. Saat 07:37'de Balıkesir’in Havran (Çamdibi) ilçesinde yerin 17.0 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İç Anadolu kuşağında ise gece saat 03:00'te Sivas’ın Gürün (Bağlıçay) bölgesinde yerin 5.0 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı kaydedildi.

Ege ve Akdeniz hattında gün boyunca hareketlilik sürdü. Saat 09:49'da Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir deprem ölçüldü. Öğle saatlerinde ise 11:43'te Manisa’nın Alaşehir (Soğukyurt) ilçesinde 2.3 ve saat 12:23'te Ege Denizi açıklarında 2.1 büyüklüğünde sarsıntılar kayıtlara geçti. Sabah saat 05:07'de İzmir’in Bergama (Sarıcaoğlu) ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir hareketlilik tespit edilirken, Akdeniz sahasında sabah saat 09:14'te Girit Adası açıklarında 2.7 ve saat 12:12'de Antalya’nın Serik (Aşağıçatma) bölgesinde yerin 84.4 kilometre derinliğinde 2.0 büyüklüğünde depremler ölçüldü.

İç kesimlerde ve Karadeniz geçiş hattında ise öğle saat 12:18'de Bolu (Kızılağıl) mevkiinde 2.4 büyüklüğünde, sabah saat 09:43'te Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 2.4 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Gece yarısı saat 00:26'da Osmaniye’nin Kadirli (Karatepe) ilçesinde 2.4 ve öğleden sonra saat 15:29'da Erzurum’un Aziziye (Eskipolat) ilçesinde yerin 10.4 kilometre derinliğinde 2.1 büyüklüğünde depremler tescillendi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde kaydedilen tüm sarsıntılar hafif ölçekte kalırken, herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bildirilmedi.