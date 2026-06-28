Az önce deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Yaşadığı bölgede hareketlilik hissedenler "Az önce deprem mi oldu, neresi sallandı?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 28 Haziran 2026 Pazar günü meydana gelen son sarsıntılar ve Bursa'dan gelen son dakika deprem haberi...

GECE YARISI BURSA ORHANGAZİ SALLANDI

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, Marmara bölgesinde lokal bir sarsıntı kaydedildi.

Merkez Üssü: Orhangazi (Bursa)

Tarih / Saat: 28 Haziran 2026 - 03:36

Büyüklük: 2.3

Derinlik: 9.4 km

Sarsıntı çevre ilçelerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ANLIK VE CANLI DEPREM LİSTESİNE NASIL ULAŞILIR?

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen tüm mikrosismik hareketler ile büyüklüğü daha yüksek olan depremler, devletin resmi kurumları tarafından saniyesi saniyesine güncelleniyor. Bölgenizdeki son sarsıntıları, derinlik ve büyüklük filtreleriyle canlı harita üzerinden takip etmek için aşağıdaki resmi bağlantıları kullanabilirsiniz:

AFAD Canlı Deprem Ekranı: Tüm sarsıntıların haritalı dökümüne ulaşmak için AFAD Son Depremler sayfasını anlık olarak yenileyebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi Son Veri Akışı: Bölgesel tüm küçük sismik dalgalanmaları listelemek için Kandilli Rasathanesi Son Depremler sistemini 24 saat boyunca kontrol edebilirsiniz.