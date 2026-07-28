Az önce deprem mi oldu? 28 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Ülkenin dört bir yanında meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncelleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 28 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Yayınlanma: Güncellenme:

 Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar; "Deprem mi oldu?", "Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Deprem nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 28 Temmuz 2026 Salı günü meydana gelen son deprem bilgileri...

MALATYA BATTALGAZİ'DE SANİYE SANİYE SON DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre Malatya'da hafif şiddetli bir sarsıntı kaydedildi:

Tarih ve Saat: 28-07-2026 08:29:41
Büyüklük: 2.0
Yer: Battalgazi (Malatya)
Derinlik: 6.96 KM

Karayolları Genel Müdürlüğü son yol durumu bültenini yayınladı! O yollar trafiğe kapatıldıKarayolları Genel Müdürlüğü son yol durumu bültenini yayınladı! O yollar trafiğe kapatıldıYurt
deprem son dakika
Günün Manşetleri
İstanbul ve Bursa'da 7 ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın!
Meteoroloji'den 28 Temmuz Salı raporu
Kırmızı bültenli firarilere şarkı yazan rapçi tutuklandı
Eski vali Tuncay Sonel ve iki polis 6 ayrı suçtan tutuklandı
AHBAP derneğine kayyım atandı
Şampiyondan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
11 İlde yasa dışı bahis operasyonu!
Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti 11 katına çıktı!
Ticaret Bakanlığı'ndan reklamlarda devrim!
Kastamonu'da sel ve heyelan alarmı!
Çok Okunanlar
Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları Altın piyasasında salı düşüşü! 28 Temmuz güncel altın fiyatları
Motorine indirim geldi! Motorine indirim geldi!
Meteoroloji'den 28 Temmuz Salı raporu Meteoroloji'den 28 Temmuz Salı raporu
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
İslam Memiş altında sene sonu bombasını patlattı! İslam Memiş altında sene sonu bombasını patlattı!