Az önce deprem mi oldu? 28 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar; "Deprem mi oldu?", "Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Deprem nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 28 Temmuz 2026 Salı günü meydana gelen son deprem bilgileri...

MALATYA BATTALGAZİ'DE SANİYE SANİYE SON DEPREM

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre Malatya'da hafif şiddetli bir sarsıntı kaydedildi:

Tarih ve Saat: 28-07-2026 08:29:41

Büyüklük: 2.0

Yer: Battalgazi (Malatya)

Derinlik: 6.96 KM