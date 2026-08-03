Az önce deprem mi oldu? 3 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, 3 Ağustos 2026 Pazartesi sabah saatleri itibarıyla öne çıkan sarsıntılar metin halinde şöyle şekillendi:

Günün öne çıkan sarsıntılarından biri Van’ın Bahçesaray ilçesinde kaydedildi. Bölgede meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki hafif sarsıntı, çevre yerleşim yerlerinde kısa süreliğine hissedildi.

Marmara ve Batı Anadolu hattında ise Balıkesir’in Sındırgı (Ortamandıra) bölgesinde gün içerisinde mikro ölçekli sarsıntılar tespit edildi. Benzer şekilde Ege kıyılarında da hareketlilik gözlendi; Muğla’nın Milas, Datça ve Köyceğiz ilçeleri açıklarında büyüklükleri 1.5 ile 2.2 arasında değişen küçük çaplı sarsıntılar kayıt altına alındı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki fay hatlarında da sarsıntılar sürdü. Malatya’nın Doğanşehir, Akçadağ ve Pütürge ilçelerinde artçı nitelikte küçük ölçekli (1.4 - 2.1 büyüklüğünde) depremler meydana gelirken, gece saat 03:41 ve 03:43’te Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki mikro noktalarda 0.9 ila 1.7 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Yetkili birimlerden alınan bilgilere göre, 3 Ağustos sabahı itibarıyla yurt içinde kaydedilen tüm sarsıntılar mikro düzeyde olup herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bulunmamaktadır.

(Not: Mısır'ın İsmailiye kentinde gece saat 03:00'te meydana gelen ve AFAD tarafından da kaydedilen 5.3 büyüklüğündeki deprem, Mısır ve çevre ülkelerde hissedilmiş olup Türkiye sınırları içerisinde doğrudan bir olumsuzluğa yol açmamıştır.)