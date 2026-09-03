Az önce deprem mi oldu? 3 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün sabah saatlerinde öne çıkan en belirgin hareketlilik Akdeniz açıklarında kaydedildi. Sabah saat 06:18’de Akdeniz - Antalya Kaş açıklarında 2.7 (Kandilli: 2.6) büyüklüğünde ve 12.4 kilometre derinliğinde bir sarsıntı meydana geldi. Gece saat 02:35’te ise Muğla Datça açıklarında 2.3 büyüklüğünde bir hareketlilik tespit edildi.

Ege ve Marmara bölgelerinde Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale hatlarındaki mikro hareketlilik dikkat çekti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 01:15 ile sabah 08:20 saatleri arasında büyüklükleri 0.9 ile 2.1 arasında değişen küçük çaplı sarsıntılar yaşandı. Kütahya’nın Simav ilçesinde sabah saat 05:04’te 2.0, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 06:40’ta 1.6 ve Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında (Ege Denizi) saat 07:55’te 2.2 büyüklüğünde hafif depremler gerçekleşti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında da artçı nitelikteki mikro sarsıntılar sürdü. Sabah saat 07:12’de Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 2.4, saat 08:30’da Malatya Doğanşehir’de 1.9 ve Yeşilyurt hattında 1.4 büyüklüğünde depremler kayıtlara geçti. Gece saat 03:44’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 2.0, saat 05:19’da Elazığ Sivrice mevkiinde 1.8 ve saat 08:02’de Adıyaman Çelikhan kırsalında 1.5 büyüklüğünde hafif sarsıntılar ölçüldü.

İç Anadolu kuşağında ise gece saat 03:10’da Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1.7, sabah saat 07:35’te Sivas’ın Gürün ilçesinde 2.1 ve saat 08:15’te Kayseri’nin Pınarbaşı bölgesinde 1.6 büyüklüğünde mikro depremler listelere yansıdı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, yurt genelinde kaydedilen tüm hareketliliklerin hafif ve mikro ölçekte seyrettiğini, herhangi bir can veya mal kaybı ihbarının bulunmadığını bildirdi.