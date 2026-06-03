Az önce deprem mi oldu? 3 Haziran AFAD Ve Kandilli son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde çok sayıda mikro ve makro ölçekli sarsıntı kaydediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Başbakanlık Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü meydana gelen yer sarsıntılarını canlı veri tabanları üzerinden anlık olarak güncellemeye devam ediyor.

DENİZLİ BULDAN HATTINDA SABAH SAATLERİNDE HAREKETLİLİK

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sismograf sistemlerine yansıyan son dakika verilerine göre, sabah saatlerinde Ege Bölgesi'nde mikro ölçekli bir sarsıntı kaydedildi. Resmi raporlara göre Denizli'nin Buldan ilçesi merkez üssü olarak belirlenen bir yer sarsıntısı yaşandı. Sarsıntının büyüklüğü 1.6 olarak ölçülürken, yerin 6.76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği saptandı. Depremin meydana geldiği tam zaman ise saat 08.17.46 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu sarsıntı düşük büyüklükte olması sebebiyle çevre halkında herhangi bir paniğe veya olumsuzluğa yol açmadı.

YETKİLİLERDEN ANLIK CANLI TAKİP UYARISI

Sismoloji uzmanları, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle gün içerisinde bu tarz yüzlerce mikro depremin meydana gelmesinin son derece doğal ve rutin bir jeolojik süreç olduğunu hatırlatıyor. Vatandaşların kulaktan dolma asılsız bilgilere veya sosyal medyadaki manipülatif iddialara itibar etmemesi, en güncel ve doğru sismik verilere ulaşmak için yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerindeki son depremler listesini anlık olarak takip etmeleri gerektiği önemle vurgulanıyor.