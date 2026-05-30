Az önce deprem mi oldu? 30 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Hafta sonu güne sarsıntıyla uyanan veya yaşadığı bölgede hareketlilik hisseden binlerce kişi "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem gerçekleşti?" sorularına yanıt arıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi sismik ağları tarafından kaydedilen 30 Mayıs 2026 Cumartesi gününe ait en son sarsıntılar ve öne çıkan deprem verileri şu şekildedir:

Ege Denizi ve Muğla Açıklarında Sarsıntı

Depremin Merkez Üssü: Ege Denizi - Datça (Muğla) açıklar (Datça'ya 135.18 km mesafede)

Meydana Gelme Saati: 06:54:06

Sarsıntının Büyüklüğü: 3.9

Depremin Derinliği: 15.79 km

Resmi kurumlardan alınan ilk bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde deniz tabanında meydana gelen bu sarsıntı özellikle Muğla'nın kıyı ilçelerinde hafif şekilde hissedilirken, sahada herhangi bir olumsuz ihbar ya da hasar kaydına rastlanmadı.

