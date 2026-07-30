Az önce deprem mi oldu? 30 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Ülkenin dört bir yanında meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 30 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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 Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, az önce nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de meydana gelen sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anbean güncellenerek duyuruluyor.

30 Temmuz 2026 bugün meydana gelen depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de kaydedilen son deprem bilgisi şu şekildedir:

Tarih: 30-07-2026
Saat: 08:27:11
Büyüklük: 2.3
Yer: Simav (Kütahya)
Derinlik: 11.91 KM

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