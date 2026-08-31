Az önce deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü gece ve sabah saatlerinde farklı bölgelerde hafif çaplı sarsıntılar kayıtlara geçti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Yayınlanma: Güncellenme:

Günün sabah saatlerinde öne çıkan en belirgin sarsıntılardan biri İç Anadolu kuşağında kaydedildi. Saat 04:10’da Sivas’ın Gürün (Bağlıçay) ilçesinde 2.6 (Kandilli: 2.8) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gürün hattında ayrıca saat 00:50, 05:01 ve 08:01’de büyüklükleri 1.3 ile 1.8 arasında değişen artçı mikro sarsıntılar da tespit edildi.

Ege ve Marmara bölgelerinde ise kıyı şeridi ile iç kesimlerde hareketlilik dikkat çekti. Gece saat 01:54’te İzmir Körfezi - Karaburun açıklarında (Ege Denizi) 1.7 (Kandilli: 2.2) büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Sabah 08:56’da Karaburun Yaylaköy mevkiinde 1.8 büyüklüğünde bir mikro deprem daha kaydedildi. Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 03:09’da 1.5 - 1.8, Edirne’nin Keşan ilçesinde 06:33’te 0.6 büyüklüğünde küçük çaplı sarsıntılar ölçüldü.

İç Batı Anadolu fay hatlarında ise Balıkesir, Kütahya ve Manisa çevrelerinde mikro hareketlilikler sürdü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.0 arasında değişen çok sayıda sarsıntı kayıtlara geçti. Kütahya’nın Simav ve Hisarcık ilçelerinde 0.8 ile 1.6 büyüklüğünde, Manisa Gördes’te saat 03:37’de 1.7, Isparta Eğirdir’de saat 02:41 ve 05:41’de 1.4 ile 1.6 büyüklüklerinde depremler gerçekleşti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise artçı nitelikli sarsıntılar kaydedilmeye devam etti. Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde büyüklükleri 1.0 ile 1.6 arasında değişen hafif sarsıntılar yaşanırken; Malatya’nın Yeşilyurt, Doğanşehir ve Akçadağ hatlarında 0.8 ile 1.9, Adıyaman Sincik ve Kahta ilçelerinde 1.0 ile 1.1, Elazığ Merkez (İçme) çevresinde ise saat 03:23’te 1.4 - 1.5 büyüklüğünde hareketlilikler listelendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün boyunca kaydedilen tüm hareketliliklerin mikro ve hafif ölçekte olduğunu, herhangi bir can ya da mal kaybı ihbarının bulunmadığını bildirdi.

TÜRK-İŞ Ağustos 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Rakamlar fırladı: İşte geçim tablosuTÜRK-İŞ Ağustos 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Rakamlar fırladı: İşte geçim tablosuEkonomi
deprem son dakika
Günün Manşetleri
TÜRK-İŞ Ağustos 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
Resmi Gazete'de kritik atama kararları yayımlandı!
Lark Adası saldırısı sonrası tansiyon tavan yaptı: "Korkuyla bekleyin
30 Ağustos
Sel ve su baskını riski: İşte o iller
Başbakan Üstel: "Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketi
Batman'da spor salonunun saunasında yangın
Emekli polis memuru, eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Girne açıklarındaki gemi için açıklama
KKTC'nin Girne açıklarında yolcu gemisi battı!
Çok Okunanlar
Altında haftanın ilk gününde şok düşüş! Altında haftanın ilk gününde şok düşüş!
Sel ve su baskını riski: İşte o iller Sel ve su baskını riski: İşte o iller
Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak Akaryakıtta ÖTV muafiyeti bitti! 1 Eylül'de motorine dev zam geliyor: İşte litresi kaç TL olacak
Sancaktepe'de milli antrenöre sokak ortasında vahşet! Sancaktepe'de milli antrenöre sokak ortasında vahşet!
Ocak 2027 emekli ve memur zammında ilk rakamlar! Ocak 2027 emekli ve memur zammında ilk rakamlar!