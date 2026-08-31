Az önce deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün sabah saatlerinde öne çıkan en belirgin sarsıntılardan biri İç Anadolu kuşağında kaydedildi. Saat 04:10’da Sivas’ın Gürün (Bağlıçay) ilçesinde 2.6 (Kandilli: 2.8) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gürün hattında ayrıca saat 00:50, 05:01 ve 08:01’de büyüklükleri 1.3 ile 1.8 arasında değişen artçı mikro sarsıntılar da tespit edildi.

Ege ve Marmara bölgelerinde ise kıyı şeridi ile iç kesimlerde hareketlilik dikkat çekti. Gece saat 01:54’te İzmir Körfezi - Karaburun açıklarında (Ege Denizi) 1.7 (Kandilli: 2.2) büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Sabah 08:56’da Karaburun Yaylaköy mevkiinde 1.8 büyüklüğünde bir mikro deprem daha kaydedildi. Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 03:09’da 1.5 - 1.8, Edirne’nin Keşan ilçesinde 06:33’te 0.6 büyüklüğünde küçük çaplı sarsıntılar ölçüldü.

İç Batı Anadolu fay hatlarında ise Balıkesir, Kütahya ve Manisa çevrelerinde mikro hareketlilikler sürdü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.0 arasında değişen çok sayıda sarsıntı kayıtlara geçti. Kütahya’nın Simav ve Hisarcık ilçelerinde 0.8 ile 1.6 büyüklüğünde, Manisa Gördes’te saat 03:37’de 1.7, Isparta Eğirdir’de saat 02:41 ve 05:41’de 1.4 ile 1.6 büyüklüklerinde depremler gerçekleşti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise artçı nitelikli sarsıntılar kaydedilmeye devam etti. Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde büyüklükleri 1.0 ile 1.6 arasında değişen hafif sarsıntılar yaşanırken; Malatya’nın Yeşilyurt, Doğanşehir ve Akçadağ hatlarında 0.8 ile 1.9, Adıyaman Sincik ve Kahta ilçelerinde 1.0 ile 1.1, Elazığ Merkez (İçme) çevresinde ise saat 03:23’te 1.4 - 1.5 büyüklüğünde hareketlilikler listelendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün boyunca kaydedilen tüm hareketliliklerin mikro ve hafif ölçekte olduğunu, herhangi bir can ya da mal kaybı ihbarının bulunmadığını bildirdi.