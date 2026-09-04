Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün sabah saatlerinde öne çıkan en belirgin sarsıntılardan biri Ege kıyılarında kaydedildi. Sabah saat 06:34’te Ege Denizi - İzmir Karaburun açıklarında 2.8 (Kandilli: 2.7) büyüklüğünde ve yerin 8.4 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kıyı kesimlerinde hafif şekilde hissedildi. Ayrıca saat 08:12’de Çanakkale Ayvacık açıklarında 2.3, saat 09:40’ta ise Muğla Datça açıklarında 2.1 büyüklüğünde mikro depremler tespit edildi.

İç Batı Anadolu ve Marmara kuşağında Balıkesir ile Kütahya çevrelerindeki hareketlilik sürdü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 01:25 ile sabah 07:45 saatleri arasında büyüklükleri 1.0 ile 2.2 arasında değişen küçük çaplı sarsıntılar yaşandı. Kütahya’nın Simav ilçesinde sabah saat 05:18’de 2.1, Manisa’nın Soma ilçesinde saat 04:50’de 1.7 ve Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 07:05’te 1.5 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında ise artçı nitelikli mikro sarsıntılar kaydedilmeye devam etti. Sabah saat 07:50’de Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 2.5, saat 08:45’te Malatya Akçadağ’da 2.0 ve Battalgazi hattında 1.6 büyüklüğünde depremler kayıtlara geçti. Gece saat 02:15’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 2.2, saat 03:40’ta Elazığ Sivrice mevkiinde 1.9, saat 06:20’de Adıyaman Çelikhan kırsalında 1.4 ve saat 08:10’da Bingöl Karlıova’da 2.0 büyüklüğünde hafif sarsıntılar gerçekleşti.

İç Anadolu ve Akdeniz kuşağında ise gece saat 03:22’de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1.8, sabah saat 07:10’da Sivas’ın Gürün ilçesinde 2.3 ve saat 08:35’te Kayseri’nin Sarız bölgesinde 1.7 büyüklüğünde mikro depremler listelere yansıdı. Akdeniz sahasında ise saat 05:45’te Antalya Kaş açıklarında 2.4 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı tescillendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, yurt genelinde kaydedilen tüm hareketliliklerin hafif ve mikro ölçekte kaldığını, herhangi bir can veya mal kaybı ihbarının bulunmadığını bildirdi.