Az önce deprem mi oldu? 4 Haziran AFAD Ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye, jeolojik yapısı ve üzerinde barındırdığı aktif fay hatları nedeniyle güne sismik hareketliliklerle başladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 4 Haziran AFAD Ve Kandilli son depremler listesi
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi sismoloji merkezleri tarafından paylaşılan canlı sismik verilere göre, sabahın erken saatlerinde Doğu Anadolu bölgesinde hissedilir bir yer sarsıntısı kaydedildi. Yaşadıkları bölgede sarsıntıya yakalanan ve panik yaşayan binlerce vatandaş, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularıyla arama motorlarına ve resmi listelere akın etti.

AFAD VE KANDİLLİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜ ELAZIĞ OLARAK AÇIKLADI

Resmi sismolojik kurumlardan alınan son dakika canlı veri akışına göre, sarsıntının merkez üssü Elazığ'ın il merkezi (Merkez ilçesi) olarak saptandı. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün ortaklaşa revize ettiği verilere göre, sarsıntının büyüklüğü resmi olarak 3.4 olarak ölçüldü. Deprem kuşağında yer alan Elazığ ve çevre ilçelerde yataklarından sarsıntıyla uyanan vatandaşlarda kısa süreli endişe yaratan sarsıntı, sismik istasyonlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

06.20'DE MEYDANA GELEN DEPREMİN RESMİ SİSMİK VERİLERİ

Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de lokal olarak hissedilen sarsıntıya ait resmi sismolojik koordinat ve derinlik kırılımları düz metin akışıyla şu şekilde ilan edildi:

Depremin Gerçekleştiği Net Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe
Depremin Kaydedildiği Net Saat: Sabah 06:20:04
Sarsıntının Sismik Büyüklüğü: 3.4
Depremin Merkez Üssü Konumu: Merkez (Elazığ)
Sarsıntının Yerin Altındaki Derinliği: 7 Kilometre

Yerin yaklaşık 7 kilometre gibi oldukça sığ ve yüzeye yakın bir noktasında kırılan fay hattı, sarsıntının yüzeyde daha net ve keskin hissedilmesine neden oldu. İlk saha tarama raporlarına göre Elazığ genelinde herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da mülk hasarı gibi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Ekiplerin bölgedeki rutin sismik izleme ve veri analizi çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor. Vatandaşların yalnızca resmi kurumların listelerini dikkate alması öneriliyor.

15 Milyar liralık kara para operasyonu: Zehir paralarını otobüs hattı ve tarla yapmışlar!15 Milyar liralık kara para operasyonu: Zehir paralarını otobüs hattı ve tarla yapmışlar!Gündem
son dakika deprem
Günün Manşetleri
Zehir paralarını otobüs hattı ve tarla yapmışlar
Bir yanda sağanak yağış, diğer yanda sıcaklık artışı
Ziraat Bankası’ndan dış ticareti desteklemek üzere uzun vadeli dış finansman
Demir çelik fabrikasında facia!
Sukuk ihraçları Viyana Borsası'nda işlem görmeye başladı
140 yeni mahkeme kurulacak
Şırnak Cizre'de yasa dışı bahis operasyonu
Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak
Asayiş tarihinin en büyük vurgunu çökertildi
İran, Kuveyt'teki ABD askeri üslerini füzelerle vurdu!
Çok Okunanlar
Demir çelik fabrikasında facia! Demir çelik fabrikasında facia!
Bir yanda sağanak yağış, diğer yanda sıcaklık artışı Bir yanda sağanak yağış, diğer yanda sıcaklık artışı
Silahlı saldırı sonrası kimyasal sızıntı alarmı! Silahlı saldırı sonrası kimyasal sızıntı alarmı!
Kavgayı ayırmak isteyen anne kurtarılamadı, oğlu yaralandı Kavgayı ayırmak isteyen anne kurtarılamadı, oğlu yaralandı
Zehir paralarını otobüs hattı ve tarla yapmışlar Zehir paralarını otobüs hattı ve tarla yapmışlar