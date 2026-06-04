Az önce deprem mi oldu? 4 Haziran AFAD Ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi sismoloji merkezleri tarafından paylaşılan canlı sismik verilere göre, sabahın erken saatlerinde Doğu Anadolu bölgesinde hissedilir bir yer sarsıntısı kaydedildi. Yaşadıkları bölgede sarsıntıya yakalanan ve panik yaşayan binlerce vatandaş, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularıyla arama motorlarına ve resmi listelere akın etti.

AFAD VE KANDİLLİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜ ELAZIĞ OLARAK AÇIKLADI

Resmi sismolojik kurumlardan alınan son dakika canlı veri akışına göre, sarsıntının merkez üssü Elazığ'ın il merkezi (Merkez ilçesi) olarak saptandı. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün ortaklaşa revize ettiği verilere göre, sarsıntının büyüklüğü resmi olarak 3.4 olarak ölçüldü. Deprem kuşağında yer alan Elazığ ve çevre ilçelerde yataklarından sarsıntıyla uyanan vatandaşlarda kısa süreli endişe yaratan sarsıntı, sismik istasyonlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

06.20'DE MEYDANA GELEN DEPREMİN RESMİ SİSMİK VERİLERİ

Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de lokal olarak hissedilen sarsıntıya ait resmi sismolojik koordinat ve derinlik kırılımları düz metin akışıyla şu şekilde ilan edildi:

Depremin Gerçekleştiği Net Tarih: 4 Haziran 2026 Perşembe

Depremin Kaydedildiği Net Saat: Sabah 06:20:04

Sarsıntının Sismik Büyüklüğü: 3.4

Depremin Merkez Üssü Konumu: Merkez (Elazığ)

Sarsıntının Yerin Altındaki Derinliği: 7 Kilometre

Yerin yaklaşık 7 kilometre gibi oldukça sığ ve yüzeye yakın bir noktasında kırılan fay hattı, sarsıntının yüzeyde daha net ve keskin hissedilmesine neden oldu. İlk saha tarama raporlarına göre Elazığ genelinde herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da mülk hasarı gibi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Ekiplerin bölgedeki rutin sismik izleme ve veri analizi çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor. Vatandaşların yalnızca resmi kurumların listelerini dikkate alması öneriliyor.