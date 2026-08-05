Az önce deprem mi oldu? 5 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar güncel deprem verilerini yakından takip ediyor.

AFAD verilerine göre bugün kaydedilen son deprem

AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre bugün Erzincan'da hafif şiddette bir sarsıntı kaydedildi:

Tarih - Saat: 05-08-2026 / 07:33:26 TSI

Büyüklük: 2.2 (Ml)

Merkez Üssü: Refahiye (Erzincan)

Derinlik: 9.44 km

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen tüm anlık sarsıntılara, depremin büyüklüğü ve derinlik bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden canlı olarak ulaşabilirsiniz.