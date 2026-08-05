Az önce deprem mi oldu? 5 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anbean kaydedilerek yayımlanmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 5 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Yayınlanma:

 Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar güncel deprem verilerini yakından takip ediyor.

AFAD verilerine göre bugün kaydedilen son deprem

Az önce deprem mi oldu? 5 Ağustos 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi - Resim : 1

AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre bugün Erzincan'da hafif şiddette bir sarsıntı kaydedildi:

Tarih - Saat: 05-08-2026 / 07:33:26 TSI
Büyüklük: 2.2 (Ml)
Merkez Üssü: Refahiye (Erzincan)
Derinlik: 9.44 km
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen tüm anlık sarsıntılara, depremin büyüklüğü ve derinlik bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden canlı olarak ulaşabilirsiniz.

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