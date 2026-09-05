Az önce deprem mi oldu? 5 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Yurt genelinde hasara yol açan yıkıcı bir sarsıntı meydana gelmezken, ölçülen depremler 1.1 ile 2.5 büyüklükleri arasında gerçekleşti.

SON DAKİKA: Türkiye’de Günün Deprem Hareketliliği (5 Eylül 2026)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü gece ve sabah saatlerinde farklı illerde hafif çaplı sarsıntılar kayıtlara geçti.

Günün sabah saatlerinde öne çıkan en belirgin sarsıntılardan biri Ege Bölgesi'nde yaşandı. Sabah saat 08:43’te Denizli’nin Honaz (Karateke) ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizli çevresinde ayrıca saat 05:07 ve 10:06’da Karataş mevkiinde 1.5 büyüklüklerinde mikro sarsıntılar kaydedildi.

Ege kıyılarında ve Marmara kuşağında gece yarısından itibaren hareketlilik sürdü. Gece saat 01:53’te İzmir Körfezi - Foça açıklarında hafif bir deprem ölçülürken, saat 02:58’de Aydın’ın Söke ilçesinde sarsıntı tespit edildi. Balıkesir hattında ise saat 06:27’de Kepsut (Akçakertil) mevkiinde 1.4 ve saat 07:15’te Sındırgı ilçesinde mikro ölçekli hareketlilikler kaydedildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında ise artçı nitelikli hafif sarsıntılar devam etti. Gece saat 02:05’te Adıyaman’ın Çelikhan, 02:59’da Gölbaşı ilçesinde 1.7 ve aynı dakikalarda Malatya’nın Doğanşehir (Kapıdere) bölgesinde 1.6 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü. Sabah saat 04:42’de Elazığ’ın Sivrice (Alıncık) ilçesinde 1.7 - 1.9 ve 07:52’de Malatya (Pelitli) çevresinde hafif sarsıntılar bültenlere yansıdı.

Akdeniz kuşağında ise sabah saat 05:08’de Antalya’nın Gazipaşa (Göçük) mevkiinde yerin 21.3 kilometre derinliğinde 1.7 büyüklüğünde mikro bir deprem tescillendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, yurt genelinde kaydedilen tüm hareketliliklerin hafif ve mikro ölçekte kaldığını, herhangi bir olumsuz ihbar ya da can/mal kaybının bulunmadığını bildirdi.