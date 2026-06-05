Az önce deprem mi oldu? 5 Haziran AFAD Ve Kandilli son depremler listesi

Sabahın ilk saatlerinden itibaren oturdukları binada veya bulundukları açık alanlarda sarsıntı hisseden vatandaşlar, siber izleme merkezlerinin duyurularına kilitlendi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 5 Haziran 2026 Cuma sabahı yurdun farklı noktalarında kaydedilen sismik hareketlilikleri anbean güncelleyerek kamuoyunun bilgisine sundu.

ELAZIĞ VE MALATYA CEPHELERİNDE HİSSEDİLİR SARSINTILAR

Siber deprem izleme ağlarından alınan son dakika verilerine göre, günün en hareketli ve çevre illerden de hafif şekilde hissedilen sarsıntıları Doğu Anadolu fay hattı üzerinde kaydedildi. Elazığ Merkez üssünde sabah saat 06:20'de yerin sığ katmanlarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gecenin bir diğer hissedilir sarsıntısı ise saat 01:25'te 6 Şubat felaketinin merkez üslerinden Malatya Akçadağ'da yaşandı. Akçadağ merkezli depremin, yerin 9.01 kilometre derinliğinde ve 3.0 büyüklüğünde gerçekleştiği siber veri bankalarına rapor edildi. Her iki sarsıntı da can veya mal kaybına yol açmazken, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

MARMARA DENİZİ VE ANKARA HATTINDA MİKRO HAREKETLİLİK

Fiziki cihazların yeraltındaki hassas kırılmaları takip ettiği diğer bölgelerde ise sismik fırtınaların boyutları mikro ölçekte kaldı. Ankara Beypazarı'nda gece yarısı saat 01:13'te yerin 7 kilometre altında 1.6 büyüklüğünde küçük bir sarsıntı kaydedildi. Öte yandan Marmara Denizi de güne sismik bir hareketlilikle başladı; Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında saat 03:56'da 1.2 ve saat 04:59'da 1.5 büyüklüğünde, Balıkesir Marmara Adası açıklarında ise saat 04:40'ta 1.1 büyüklüğünde mikro depremler cihazların siber veri ekranlarına yansıdı.

5 HAZİRAN BUGÜN KAYDEDİLEN BAZI SON DEPREMLERİN DETAYLARI

AFAD Deprem Dairesi ve Kandilli Rasathanesi sismografları tarafından saniye saniye analiz edilerek resmi kayıtlara geçirilen son sismik hareketlerin konum, saat ve derinlik bilgileri düz metin akışıyla şu şekilde sıralandı:

BARTIN: Ulus ilçesinde sabaha karşı saat 04:56:58'de yerin 7.01 kilometre derinliğinde siber ölçümü yapılan 1.0 büyüklüğünde sismik bir hareketlilik kaydedildi.

BALIKESİR: Sındırgı ilçesinde saat 04:48'de yerin 7.00 kilometre derinliğinde 1.2 büyüklüğünde, Altıeylül ilçesinde ise saat 04:46'da yerin 8.94 kilometre derinliğinde 1.3 büyüklüğünde sarsıntılar listelendi.

İZMİR: Ege Denizi İzmir Körfezi sularında, Menemen açıklarına 9.33 kilometre mesafede saat 04:45'te yerin 8.22 kilometre derinliğinde 1.4 büyüklüğünde mikro hareketlilik saptandı.

KONYA: Yunak ilçesinde gece saat 03:51'de yerin 7.00 kilometre derinliğinde 1.1 büyüklüğünde bir taban kırılması rapor edildi.

VAN: Van Gölü suları altında, Tuşba ilçesine 3.39 kilometre yakınlıkta saat 03:46'da yerin 7.00 kilometre derinliğinde 1.1 büyüklüğünde sismik veri alındı.