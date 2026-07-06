Az önce deprem mi oldu? 6 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sabah saatlerinde de farklı noktalarda küçük çaplı sarsıntılar kaydedildi. Yaşadıkları bölgede hareketlilik hisseden vatandaşlar arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor.

EGE DENİZİ VE MUĞLA AÇIKLARINDA SARSINTI

Günün öne çıkan ve hissedilir derecedeki ilk sarsıntısı Ege Denizi'nde kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, saat 08:01'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları (Ege Denizi) olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 31.15 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı Datça ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedildi.

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Günün ilk saatlerinden itibaren sismograflara yansıyan, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından raporlanan küçük çaplı diğer sarsıntılar ise şu şekilde paylaşıldı:

Ege Denizi - Datça (Muğla) / Saat: 08:01 / Büyüklük: 2.9 / Derinlik: 31.15 km

Saimbeyli (Adana) / Saat: 07:52 / Büyüklük: 2.0 / Derinlik: 10.27 km

Altıntaş (Kütahya) / Saat: 06:24 / Büyüklük: 1.9 / Derinlik: 10.42 km

Türkoğlu (Kahramanmaraş) / Saat: 06:18 / Büyüklük: 1.8 / Derinlik: 7.00 km

Sındırgı (Balıkesir) / Saat: 05:20 / Büyüklük: 1.8 / Derinlik: 7.00 km

Karapürçek (Sakarya) / Saat: 05:27 / Büyüklük: 0.9 / Derinlik: 7.03 km

Yetkililer, sabah saatlerinde yurdun farklı bölgelerinde kaydedilen bu sarsıntıların sismik arka plan hareketleri olduğunu ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını bildirdi. Anlık güncellenen listelere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinden doğrudan ulaşılabiliyor.