Az önce deprem mi oldu? 7 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, 7 Ağustos 2026 Cuma günü gece ve sabah saatlerinde farklı bölgelerde hafif çaplı sarsıntılar tescillendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 7 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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Günün şu ana kadar kaydedilen en yüksek büyüklükteki sarsıntısı sabah saat 05:21’de Kütahya’nın Simav ilçesinde 2.7 büyüklüğünde ve 6.3 kilometre derinlikte meydana geldi.

Başkent Ankara ve çevresinde de gece boyunca hafif ölçekli hareketlilik gözlendi. Gece saat 01:03 ve 04:03’te Ankara’nın Çubuk ilçesinde büyüklükleri 2.5 ve 2.6 olan sarsıntılar yaşanırken; saat 01:48 ve 04:48’de Beypazarı bölgesinde 2.0 ve 2.2 büyüklüğünde mikro depremler kaydedildi.

Marmara ve Ege bölgelerinde ise Balıkesir’in Sındırgı ve Altıeylül ilçelerinde gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar büyüklükleri 1.1 ile 1.9 arasında değişen artçı nitelikte sarsıntılar tespit edildi. Deniz sahalarında ise Ege Denizi açıklarında (Çeşme ve Datça yakınları) 1.3 ile 1.8 büyüklüklerinde küçük çaplı depremler kayıt altına alındı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında da mikro düzeydeki hareketlilik sürdü. Elazığ Merkez üslü 2.2 ve 2.3 büyüklüğündeki sarsıntıların yanı sıra Malatya (Doğanşehir, Pütürge, Akçadağ), Bingöl (Solhan, Karlıova) ve Erzurum (Tekman, Şenkaya) çevresinde 0.8 ile 1.8 büyüklükleri arasında değişen hafif depremler meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün içerisinde kaydedilen tüm sarsıntıların mikro düzeyde olduğunu, herhangi bir can veya mal kaybı ihbarının bulunmadığını bildirdi.

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