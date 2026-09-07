Az önce deprem mi oldu? 7 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel bültenlere göre, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü gece ve sabah saatlerinde farklı bölgelerde hafif çaplı depremler kaydedildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 7 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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Günün sabah saatlerinde Ege ve İç Batı Anadolu fay hatlarında hissedilen hareketlilikler öne çıktı. Saat 07:18’de Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yerin 5.4 kilometre derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Öncesinde, saat 07:09’da Kütahya’nın Altıntaş / Dumlupınar hattında yine 2.1 ila 2.3 büyüklüğünde hafif bir deprem kayıtlara geçti.

İç Anadolu kuşağında gece saat 00:59’da Ankara’nın Beypazarı (Şekli) ilçesinde AFAD verilerine göre 2.2, Kandilli kayıtlarına göre ise 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca gece saat 00:34 ile 01:01 arasında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde büyüklükleri 1.1 ile 1.9 arasında değişen mikro sarsıntılar ölçüldü.

Marmara ve Ege Denizi açıklarında ise Balıkesir Sındırgı odaklı hareketlilik dikkat çekti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece yarısından sabah saatlerine kadar büyüklükleri 0.9 ile 1.8 arasında değişen çok sayıda artçı nitelikte mikro sarsıntı tespit edildi. Gece saat 01:56 ve 02:12’de Marmara Denizi - Bursa Mudanya (Gemlik Körfezi) açıklarında 1.3 ile 1.8 büyüklüğünde iki ayrı hafif hareketlilik ölçülürken; sabah saat 05:37’de Çandarlı Körfezi - İzmir Dikili açıklarında 1.5 büyüklüğünde deprem tescillendi.

Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz kuşaklarında da hafif ölçekli sarsıntılar sürdü. Sabah saat 07:23’te Malatya Doğanşehir’de 1.6 - 1.8, saat 07:50’de Malatya Akçadağ’da 1.8 - 1.9 ve gece saat 01:02’de Yeşilyurt’ta 1.1 - 1.3 büyüklüğünde artçılar kaydedildi. Gece 05:02’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 1.4 - 1.7, 04:41’de Mersin Erdemli’de 1.4 - 1.6, 02:06 ile 02:34 arasında ise Muğla Seydikemer / Fethiye kırsalı ile Akdeniz açıklarında 1.0 ile 1.8 büyüklüğünde sarsıntılar listelere yansıdı.

Yetkili birimlerden alınan bilgilere göre, 7 Eylül Pazartesi sabahı itibarıyla kaydedilen sarsıntıların tamamı mikro ve hafif düzeyde kalmış olup herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bulunmamaktadır.

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