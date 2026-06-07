Az önce deprem mi oldu? 7 Haziran AFAD Ve Kandilli son depremler listesi

Gece yarısından itibaren oturdukları binada veya bulundukları açık alanlarda sarsıntı hisseden vatandaşlar, siber izleme merkezlerinin duyurularına kilitlendi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 7 Haziran 2026 Pazar sabahı yurdun farklı noktalarında kaydedilen sismik hareketlilikleri anbean güncelleyerek kamuoyunun bilgisine sundu.

MALATYA'DA GECE YARISI HİSSEDİLİR SARSINTI

Siber deprem izleme ağlarından alınan son dakika verilerine göre, günün en hareketli ve çevre illerden de hafif şekilde hissedilen sarsıntılarından biri Doğu Anadolu fay hattı üzerinde kaydedildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gece yarısı saat 00.19'da yerin sığ katmanlarında 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi tarafından yapılan ölçümlere göre söz konusu sarsıntının derinliği 13.73 kilometre olarak siber veri bankalarına rapor edildi. Sarsıntı can veya mal kaybına yol açmazken, bölgede kısa süreli bir endişeye neden oldu.

AKDENİZ VE KAHRAMANMARAŞ CEPHESİNDE HAREKETLİLİK

Fiziki cihazların yeraltındaki hassas kırılmaları takip ettiği diğer bölgelerde de sismik hareketlilikler kaydedildi. Akdeniz'de Girit Adası açıklarında sabaha karşı saat 03.12'de yerin 6.5 kilometre altında 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı saptandı. Deprem kuşağının bir diğer hassas noktası olan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ise saat 04.45'te yerin 7.02 kilometre derinliğinde 2.5 büyüklüğünde lokal bir taban kırılması cihazların siber veri ekranlarına yansıdı.

7 HAZİRAN BUGÜN KAYDEDİLEN BAZI SON DEPREMLERİN DETAYLARI

AFAD Deprem Dairesi ve Kandilli Rasathanesi sismografları tarafından saniye saniye analiz edilerek resmi kayıtlara geçirilen son sismik hareketlerin konum, saat ve derinlik bilgileri düz metin akışıyla şu şekilde sıralandı:

MALATYA: Battalgazi ilçesinde saat 00:19'da yerin 13.73 kilometre derinliğinde siber ölçümü yapılan 2.8 büyüklüğünde sismik bir hareketlilik kaydedildi.

MARMARA DENİZİ: Yalova Çınarcık açıklarında saat 02.14'te yerin 5.40 kilometre derinliğinde 1.4 büyüklüğünde mikro hareketlilik listelendi.

İZMİR: Ege Denizi Kuşadası Körfezi sularında, Menderes açıklarına yakın bir noktada saat 03.55'te yerin 7.10 kilometre derinliğinde 1.6 büyüklüğünde sismik veri alındı.

MUĞLA: Datça ilçesi açıklarında sabaha karşı saat 05.22'de yerin 9.00 kilometre derinliğinde 1.8 büyüklüğünde küçük bir sarsıntı rapor edildi.