Az önce deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün sabah saatlerinde Doğu ve Akdeniz geçiş kuşağında kaydedilen en belirgin hareketlilik Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Saat 08:48’de Kahramanmaraş’ın Göksun (Çamdere) mevkiinde 2.9 büyüklüğünde hafif bir deprem kaydedildi. Doğu Anadolu genelinde ise gece saat 00:09’da Malatya Darende’de 2.0, 01:49’da Pütürge’de 1.8, sabah 07:59’da Elazığ Merkez (Cevizdere)’de 1.8 - 1.9 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Ayrıca Tunceli’nin Ovacık ilçesinde gece ve sabah saatlerinde 1.1 ile 1.7 arasında değişen mikro depremler tespit edildi.

Ege Denizi ve kıyı şeridinde sabah saatlerinde hareketlilik devam etti. Saat 08:52’de Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) açıklarında 2.3 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Sabah saat 05:46 ve 08:46’da Ege Denizi - Çanakkale Ayvacık açıklarında 2.0 ile 2.2, gece 00:49’da Oniki Adalar açıklarında 2.4, saat 01:49’da Bodrum ve 03:08’de Datça açıklarında 1.4 ile 1.7 büyüklüklerinde hafif sarsıntılar ölçüldü.

İç Batı Anadolu ve Marmara kuşağında ise Balıkesir, Kütahya ve Denizli hatlarındaki mikro hareketlilik sürdü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 00:23’te 2.1, 02:51’de 1.5 ve sabah saatlerinde 1.0 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü. Kütahya’nın Simav ilçesinde gece 02:41’de 2.0, sabah 06:24 ve 08:55’te 1.0 ile 1.2 büyüklüğünde mikro depremler gerçekleşti. Sabah saat 07:43 ve 07:59’da Denizli’nin Çameli ilçesinde 1.1 ile 1.4, 08:10’da Manisa Selendi’de 1.5 büyüklüğünde sarsıntılar tespit edildi.

İç Anadolu ve Akdeniz hattında ise saat 04:33’te Adana’nın Kozan ilçesinde 2.2 - 2.3 büyüklüğünde, sabah saat 06:21’de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde AFAD verilerine göre 1.9, Kandilli kayıtlarına göre 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saat 06:23’te Hatay’ın Arsuz kıyılarında 1.5 - 1.7 büyüklüğünde mikro bir hareketlilik listelendi.

Öte yandan, Türkiye sınırına yakın bir noktada, Gürcistan (Ardahan Çıldır sınır hattı) merkezli olarak sabah saat 07:52’de 3.9, ardından 07:55 ve 08:09 saatlerinde 2.4 ile 2.5 büyüklüklerinde peş peşe sarsıntılar kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, yurt genelinde kaydedilen hareketliliklerin mikro ve hafif düzeyde kaldığını, herhangi bir olumsuz durum ya da hasar ihbarı bulunmadığını bildirdi.