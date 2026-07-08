Az önce deprem mi oldu? 8 Temmuz 2026 Kandilli ve AFAD en son depremler listesi

Ülkenin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncellenerek kamuoyuyla paylaşılıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 8 Temmuz 2026 Kandilli ve AFAD en son depremler listesi
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan mikro ve makro sarsıntıları hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde gerçekleşti?" sorularına yanıt arıyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 8 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde kaydedilen son sarsıntı Ege Denizi'nde gerçekleşti.

İşte bugün kaydedilen son depremin detayları:

Tarih: 08-07-2026
Saat: 08:32:51
Büyüklük: 2.6
Yer: Ege Denizi - Bodrum (Muğla)
Derinlik: 7.0 KM

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