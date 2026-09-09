Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün öne çıkan sarsıntılarından biri Ege Bölgesi'nde, Manisa genelinde yoğunlaşan sismik hareketlilikle kaydedildi. Gece saat 03:30’da Manisa’nın Kırkağaç (Karakurt) mevkiinde AFAD verilerine göre 2.5, Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa kuşağında sabah saatlerine kadar çok sayıda mikro sarsıntı tespit edildi; gece 01:02’de Yunusemre (Düzlen) mevkiinde 2.0 - 2.2, 01:28 ve 01:39’da 1.5 ile 1.8, saat 02:36’da Soma’da 1.4, saat 04:02’de Düzlen’de 2.2, sabah 05:29 ve 07:20’de Kırkağaç (Bakır / İlyaslar) çevresinde 1.1 ile 1.6 ve saat 05:57’de Yunusemre’de 1.7 - 2.0 büyüklüklerinde depremler ölçüldü. İzmir hattında ise gece 00:41’de Çeşme, 01:19’da Menderes (1.5) ve 04:39’da Aliağa (Karakuzu) mevkiinde 1.7 büyüklüğünde hareketlilikler kaydedildi.

Akdeniz açıklarında gece saatlerinde hissedilen sarsıntılar dikkat çekti. Gece saat 02:41’de Akdeniz - Muğla Ortaca açıklarında AFAD verilerine göre 2.4, Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre 2.8 büyüklüğünde yerin 7.9 ila 13.7 kilometre derinliğinde bir sarsıntı tescillendi. Sabah saat 05:46’da Seydikemer açıklarında 1.0, Muğla’nın Dalaman ilçesinde ise saat 04:33 ve 07:33’te 1.4 ile 1.6 büyüklüğünde mikro depremler tespit edildi. Ayrıca saat 02:10’da Antalya Serik (Yeşilvadi) kırsalında derin odaklı 2.5 büyüklüğünde sarsıntı kayıtlara geçti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında artçı nitelikli hafif sarsıntılar sürdü. Sabah saat 08:27’de Adana’nın Saimbeyli (Ayvacık) bölgesinde 2.1, 06:18’de Aladağ / Kozan hattında 1.8 - 1.9 büyüklüğünde depremler yaşandı. Malatya genelinde ise gece yarısından sabah saatlerine kadar mikro hareketlilik gözlendi; Doğanşehir (saat 00:33'te 1.7 ve 06:04'te 0.9), Yeşilyurt (saat 00:11'de 1.3 ve 04:23'te 0.9), Pütürge (01:13'te 1.2) ile Kuluncak / Hekimhan (07:08'de 1.5) çevrelerinde hafif sarsıntılar ölçüldü. Elazığ Sivrice'de (02:05) 1.0, Adıyaman Çelikhan'da gece saatlerinde 1.7 ve Gaziantep Nurdağı'nda (04:42) 1.3 büyüklüğünde depremler listelere yansıdı.

İç Anadolu ve Marmara kuşağında ise sabah saat 05:55’te Ankara’nın Beypazarı (Hırkatepe) ilçesinde AFAD verilerine göre 1.6, Kandilli kayıtlarına göre 2.1 büyüklüğünde bir hareketlilik kaydedildi. Gece saat 01:08 ve 04:08’de Eskişehir (Tepebaşı / Odunpazarı) çevresinde 1.4, saat 02:40’ta Sivas Kangal’da 1.5, 02:46’da Kayseri Pınarbaşı’nda 1.7 ve 00:52’de Niğde Merkez’de 1.3 büyüklüğünde mikro depremler gerçekleşti. Marmara hattında ise Balıkesir Sındırgı'da (01:10 ve 02:45) 1.0 ile 1.3, Kütahya Simav ve Gediz hatlarında ise 0.9 ile 1.6 büyüklüklerinde küçük sarsıntılar ölçüldü.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, yurt genelinde meydana gelen sarsıntıların mikro ve hafif düzeyde seyrettiğini, herhangi bir hasar veya olumsuz durum ihbarının bulunmadığını bildirdi.