Az önce deprem mi oldu? 9 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncellendi

Yaşadığı bölgede hareketlilik sezen veya sarsıntı hisseden binlerce kişi, "Deprem mi oldu, az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedilirken, iki kurum da güncel listelerini anlık olarak yenilemeye devam ediyor.

AKDENİZ'DE KORKUTAN SARSINTI: ANTALYA KAŞ AÇIKLARI SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, sabahın ilk saatlerinde Akdeniz'de bir sarsıntı kaydedildi. Saat 06.14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 2.2 olarak ölçülürken, merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 159 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Deniz yüzeyinin 25.85 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu deprem, kıyı şeridindeki bazı bölgelerde hafif şekilde hissedildi.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sismik hareketlilikler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sistemlerinde 7/24 izleniyor. Gün içerisindeki küçük ve orta ölçekli tüm sarsıntıları anlık olarak görmek, kendi bölgenizdeki son durumu kontrol etmek için kurumların resmi internet sitelerinde yer alan "Son Depremler" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde kayıtlara geçen sarsıntı:

Tarih: 09-07-2026

Saat: 06:14:27

Büyüklük: 2.2

Yer: Akdeniz - Kaş (Antalya Açıkları)

Derinlik: 25.85 KM