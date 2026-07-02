Az önce deprem mi oldu? AFAD 2 Temmuz il il son depremler listesini güncelledi

Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? AFAD 2 Temmuz il il son depremler listesini güncelledi
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Güne küçük çaplı sarsıntılarla başlayan ülkemizde, sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarında "Az önce deprem nerede oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

2 Temmuz 2026 Perşembe sabahı itibarıyla cihazlara yansıyan en güncel ve dikkat çeken sarsıntılar şu şekildedir:

BALIKESİR SINDIRGI'DA MİKRO HAREKETLİLİK

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nden bir sarsıntı haberi ulaştı. AFAD verilerine göre saat 06:52 sularında Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2.8 büyüklüğünde yerel bir deprem kaydedildi. Yerin 6.45 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

GECE VE SABAH SAATLERİNDE ÖNE ÇIKAN DİĞER SARSINTILAR

Bugün henüz yıkıcı veya büyük ölçekli (3.0 ve üzeri) bir deprem rapor edilmedi. Ancak fay hatlarındaki enerji deşarjını gösteren öne çıkan bazı mikro hareketler şu şekilde sıralandı:

Burdur (Tefenni): Gece saat 03:08'de yerin 6.49 km derinliğinde 2.8 büyüklüğünde bir sarsıntı saptandı.
Adana (Saimbeyli): Gece saat 03:22'de yerin 7.03 km derinliğinde 2.5 büyüklüğünde hafif bir yer hareketi kaydedildi.

Ankara (Beypazarı): Sabah saat 05:27'de yerin 6.60 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem cihazlara yansıdı.

Akdeniz (Kaş Açıkları): Gece saat 02:43'te Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında yerin 16.12 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir deniz tabanı sarsıntısı ölçüldü.

Muğla (Köyceğiz): Sabah saat 05:59'da yerin 14.84 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde bir hareketlilik yaşandı.

Kahramanmaraş (Göksun): Sabah saat 05:56'da yerin 7.0 km derinliğinde 2.0 büyüklüğünde mikro bir sarsıntı saptandı.

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