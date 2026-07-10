Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 10 Temmuz 2026 canlı deprem listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri anbean güncellenmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 10 Temmuz 2026 canlı deprem listesi
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydediliyor. Yaşadıkları illerde hafif de olsa sarsıntı hisseden vatandaşlar ise arama motorlarında "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde gerçekleşti?" sorularına yanıt arıyor.

MANİSA AKHİSAR'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre, Ege Bölgesi'nde sismik bir hareketlilik kaydedildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 07:51'de yerel ölçekli hafif bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 2.2 olarak ölçülürken, sarsıntının yerin yaklaşık 12.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Çevre yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedilen sarsıntı, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER EKRANI ANLIK GÜNCELLENİYOR

Türkiye genelinde meydana gelen mikro ve makro sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sismograf ağları tarafından 7/24 anlık olarak takip ediliyor. Gün içindeki tüm düşük ve yüksek yoğunluklu depremleri, kurumların resmi internet sitelerinde yer alan "Son Depremler" sayfası üzerinden ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz.

İşte 10 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kaydedilen son sarsıntı:

Tarih: 10-07-2026
Saat: 07:51:41
Büyüklük: 2.2
Yer: Akhisar (Manisa)
Derinlik: 12.9 KM

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