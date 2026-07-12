Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 12 Temmuz 2026 canlı deprem listesini güncelledi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri anbean güncellenmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 12 Temmuz 2026 canlı deprem listesini güncelledi
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün içinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydediliyor. Yaşadıkları bölgede hafif de olsa sarsıntı hisseden vatandaşlar ise arama motorlarında "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde gerçekleşti?" sorularına yanıt arıyor.

MERSİN ÇAMLIYAYLA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine göre, Akdeniz bölgesinde sismik bir hareketlilik kaydedildi. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde saat 08:10'da yerel ölçekli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçülürken, sarsıntının yerin yaklaşık 6.34 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı.

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER EKRANI ANLIK GÜNCELLENİYOR

Türkiye genelinde meydana gelen mikro ve makro sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sismograf ağları tarafından 7/24 anlık olarak takip ediliyor. Gün içindeki tüm düşük ve yüksek yoğunluklu depremleri, kurumların resmi internet sitelerinde yer alan "Son Depremler" sayfası üzerinden ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz.

İşte 12 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kaydedilen son sarsıntı:

Tarih: 12-07-2026
Saat: 08:10:00
Büyüklük: 3.2
Yer: Çamlıyayla (Mersin)
Derinlik: 6.34 KM

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