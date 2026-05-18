Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 18 Mayıs son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de farklı büyüklüklerde meydana gelen son sarsıntılar anbean güncelleniyor.

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde Muğla'da bir sarsıntı kaydedildi. Vatandaşların "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt veren son resmi veriler şu şekildedir:

🚨 18 MAYIS 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

Yer: Marmaris (Muğla)

Saat: 08:11

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 5.89 km

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen tüm sarsıntıları anlık olarak resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yayınlamaya devam ediyor.