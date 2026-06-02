Az önce deprem mi oldu? AFAD Ve Kandilli 2 Haziran 2026 son depremler listesi

Yaşadıkları şehirlerde ve ilçelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" sorularına hızla yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde kaydedilen anlık sarsıntıları anbean güncelleyerek kamuoyuyla paylaşıyor.

İşte 2 Haziran 2026 Salı günü (bugün) meydana gelen en son depremin tüm teknik detayları ve resmi verileri:

Adıyaman Çelikhan'da Sarsıntı Kaydedildi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sismik ağları tarafından kaydedilen son verilere göre, sabah saatlerinde Adıyaman'da yerel bir sarsıntı meydana geldi. Depreme ait resmi parametreler şu şekildedir:

Depremin Gerçekleştiği Tarih: 02-06-2026 (Bugün)

Depremin Tam Saati: 08:42:37

Depremin Büyüklüğü: 2.3

Depremin Merkez Üssü (Yeri): Çelikhan (Adıyaman)

Depremin Derinliği: 7.06 Kilometre (KM)

Sarsıntı çevre bölgelerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum ya da hasar ihbarı yapılmadığı öğrenildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, sismik hareketlilikleri 24 saat esasına göre anlık olarak raporlamaya devam ediyor.