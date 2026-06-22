Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 22 Haziran 2026 canlı deprem listesini güncelledi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncellenen son dakika deprem haberleri ve tescil edilen son sarsıntılar yakından takip ediliyor.

Kahramanmaraş Elbistan'da Gece Yarısı Sarsıntı

Günün ilk saatlerinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin resmi kurumlardan gelen veri şu şekildedir:

Yer: Elbistan (Kahramanmaraş)

Tarih: 22 Haziran 2026

Saat: 01:45

Büyüklük: 2.5

Derinlik: 6.98 km

Canlı Deprem Ekranı Nasıl Takip Edilir?

Yurt genelindeki tüm mikro ve makro ölçekli depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından kesintisiz olarak listelenmektedir. Yaşadığınız bölgedeki anlık sarsıntıları, derinlik veri tabanlarını ve merkez üssü haritalarını aşağıdaki resmi bağlantılar üzerinden anlık olarak kontrol edebilirsiniz.