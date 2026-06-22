Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 22 Haziran 2026 canlı deprem listesini güncelledi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, ülkenin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise arama motorlarında “Deprem mi oldu?”, “Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 22 Haziran 2026 canlı deprem listesini güncelledi
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncellenen son dakika deprem haberleri ve tescil edilen son sarsıntılar yakından takip ediliyor.

Kahramanmaraş Elbistan'da Gece Yarısı Sarsıntı

Günün ilk saatlerinde kaydedilen sarsıntılara ilişkin resmi kurumlardan gelen veri şu şekildedir:

Yer: Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih: 22 Haziran 2026
Saat: 01:45
Büyüklük: 2.5
Derinlik: 6.98 km

Canlı Deprem Ekranı Nasıl Takip Edilir?

Yurt genelindeki tüm mikro ve makro ölçekli depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından kesintisiz olarak listelenmektedir. Yaşadığınız bölgedeki anlık sarsıntıları, derinlik veri tabanlarını ve merkez üssü haritalarını aşağıdaki resmi bağlantılar üzerinden anlık olarak kontrol edebilirsiniz.

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