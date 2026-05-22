Az önce deprem mi oldu? AFAD Ve Kandilli 22 Mayıs son depremler listesini güncelledi
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması gerçeğiyle birlikte, yer kabuğundaki sismik hareketlilik günün her saatinde devam ediyor.
Sarsıntı hisseden veya bölgelerindeki son sismik hareketleri merak eden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen son depremler listesini yakından takip ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 22 Mayıs 2026 Cuma günü sabahın ilk saatlerinde kayıtlara geçen son sarsıntının detayları netleşti.
İşte 22 Mayıs 2026 bugün meydana gelen son depremin tüm detayları:
MALATYA BATTALGAZİ GÜNE SARSINTIYLA BAŞLADI
AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitelerinde yer alan bilgilere göre, sabah saatlerinde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yeni bir sarsıntı kaydedildi. Depremin detayları şu şekildedir:
Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma
Saat: 05:48:21
Büyüklük: 3.1
Merkez Üssü: Battalgazi (Malatya)
Derinlik: 10.97 KM
Söz konusu sarsıntı, çevre bölgelerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar veya hasar kaydı oluşmadığı bildirildi.