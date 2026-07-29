Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 29 Temmuz 2026 son depremler listesi

Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" ve "Kaç şiddetinde deprem meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler anbean güncellenmeye devam ediyor.

Türkiye'de son meydana gelen sarsıntılar

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklüklerde depremler kaydediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi verilerine göre 29 Temmuz 2026 tarihinde kaydedilen sarsıntılar listelenmeye devam ediyor.

29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kaydedilen son sarsıntının detayları şu şekildedir:

Tarih: 29-07-2026

Saat: 08:12:48

Büyüklük: 1.8

Yer: Ahlat (Bitlis)

Derinlik: 7 km