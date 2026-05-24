Az önce deprem mi oldu, neresi sallandı? 24 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sıklıkla çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar kaydedilirken, yaşadığı bölgede hareketlilik hisseden vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren “Deprem mi oldu, az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde gerçekleşti?” sorularına yanıt arıyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika verilerine göre, bugün sabah saatlerinde Ankara'da hafif şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. 24 Mayıs 2026 tarihinde, saat 08:51'de merkez üssü Ankara'nın Elmadağ ilçesi olan 2.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yapılan sismik ölçümlerde, depremin yerin 11.8 kilometre derinliğinde yaşandığı belirlendi.

Günün ilk saatlerinde meydana gelen ve sismoloji merkezlerinin anlık paneline düşen en güncel deprem verileri ve sarsıntı listeleri, kurumların dijital sistemleri üzerinden vatandaşların erişimine açık tutulmaya devam ediyor.