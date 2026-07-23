Az önce nerede deprem oldu? 23 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri anbean güncellenmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce nerede deprem oldu? 23 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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 Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanında sıklıkla meydana gelen çeşitli büyüklükteki sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe günü meydana gelen son depremler ve tüm detayları...

ELAZIĞ MERKEZ'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre Elazığ'da bir sarsıntı kaydedildi.

Tarih ve Saat: 23-07-2026 / 08:24:30
Büyüklük: 2.7
Yer: Merkez (Elazığ)
Derinlik: 12.86 KM

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